La Française de l'Energie émet sa première obligation verte et confirme ses objectifs financiers

(AOF) - La Française de l’Énergie a annoncé l'émission de sa première obligation verte pour le développement de son portefeuille d’énergie bas carbone en France et en Belgique. Ce financement est octroyé par Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM). Le financement s'élève à 40 millions d'euros, composé d'une première tranche de 25 millions d'euros qui a été mise à disposition, et d'une deuxième tranche optionnelle de 15 millions d'euros. L'obligation a une maturité de 7 ans.

Cette obligation verte financera le portefeuille énergétique existant du groupe, actuellement composé de projets de gaz de mine et de projets solaires dans le Nord de la France et en Wallonie, et pourra être étendu à d'autres projets bas carbones comme l'hydrogène en Europe.

Par ailleurs, La Française de l'Énergie a également confirmé son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 millions d'euros et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d'ici fin 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS