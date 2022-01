La Française de l’Énergie confirme ses perspectives de croissance

AOF - EN SAVOIR PLUS

La Française de l'Énergie confirme donc son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 millions d'euros et une marge sur Ebitda supérieure à 45% d'ici fin 2022.

L'activité de captage et de valorisation de gaz de mine permet désormais d'éviter 1,5 millions de tonnes de CO2eq par an, confirmant le rôle prépondérant du groupe dans la transition écologique européenne.

Le groupe est ainsi bien engagé sur sa trajectoire de croissance grâce à la mise en service en janvier 2022 de 3 nouvelles cogénérations de 1,5 MW (4,5MW) sur le site d'Anderlues et l'installation de 2 cogénérations additionnelles (3 MW) sur le site d'Avion.

Profitant des conditions de marché favorables, le groupe a fixé le prix de vente d'une grande partie de ses volumes de gaz en France et d'électricité en Belgique pour 2022 et 2023.

Les revenus issus de la vente de chaleur, liés au projet de Béthune et de la plus grande centrale de solaire thermique connectée à un réseau de chaleur à Creutzwald, s'élèvent à 195 000 euros sur le semestre.

Les revenus liés à la production d'électricité verte issue du gaz de mine s'établissent en forte hausse à 4 millions (+ 38%). Cette bonne performance est tirée par l'augmentation des volumes dans les Hauts de France (+31% avec notamment la contribution des deux cogénérations de Béthune) et des prix de vente de l'électricité belge favorables, atteignant 86,94 euros/MWh sur le semestre.

(AOF) - La Française de l’Énergie a publié un chiffre d'affaires semestriel en forte hausse et confirmé ses objectifs. Le producteur d’énergie à empreinte carbone négative a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 127% à 9,1 millions d'euros. Les revenus liés à la production de gaz triplent pour s’établir à 4,9 millions d'euros grâce à une nouvelle progression des volumes (+30%) et un prix de vente moyen du gaz en hausse de 11,07 euros euros/mégawatt-heure (MWh) au premier semestre 2021 à 37,43 euros/MWh au premier semestre 2022.

