La Française de l'Énergie confirme ses objectifs 2022 information fournie par AOF • 14/01/2022 à 08:53



(AOF) - La Française de l'Énergie a annoncé une nouvelle certification des réserves 2P de gaz de mine valorisable sur les deux concessions détenues dans les Hauts-de-France. Par ailleurs, la hausse des prix de l'énergie augmente significativement la valeur du gaz lorrain. En outre, dans le contexte de hausse structurelle des prix de l'énergie, la valeur d'actif nette du gaz lorrain est aujourd'hui estimée à 318 millions d'euros, en forte hausse par rapport à la certification de 2018 réalisée par MHA (groupe Sproule).



Les réserves certifiées qui se montent à 6.7 milliards de m3 de gaz (1P, 2P et 3P) et leurs valorisations en circuits courts ont pour objectif de remplacer l'énergie importée par une énergie locale bas carbone dans la région Grand Est.



La Française de l'Énergie confirme donc son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 millions d'euros et une marge sur Ebitda supérieure à 45% d'ici fin 2022.





