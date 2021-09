La Française de l'Énergie : augmentation certifiée des réserves de gaz du groupe en Belgique

AOF - EN SAVOIR PLUS

La Française de l'Énergie confirme donc son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 35 millions d'euros et une marge sur Ebitda supérieure à 45% d'ici fin 2022.

Suite à la récente acquisition de Greenhill, le Groupe lance un premier développement de 6 cogénérations dans le cadre d'une nouvelle concession dite de Sud Charleroi, soit 9 MW qui seront installés au cours du premier semestre calendaire 2022 et portera ainsi la capacité installée en Belgique du Groupe à 16,5 MW.

