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La Française de l'Energie : -30% en 3 séances, s'apprête à tester 28,25 EUR
information fournie par Zonebourse•21/07/2026 à 14:54
Séquence cauchemardesque pour les actionnaires de La Française de l'Energie qui dévisse de -30% en 3 séances (40,7 / 28,6 EUR) et qui après la rupture du plancher des 30 s'apprête à tester 28,25 EUR, l'ex plancher du 17 décembre 2025.
La correction pourrait ensuite se prolonger vers 25,7 EUR, le plancher moyen terme du 5 septembre 2025.
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information fournie par Boursorama•21.07.2026•15:24•
Après avoir connu une croissance spectaculaire depuis la crise financière de 2008, le marché de la dette privée traverse une période de turbulences, notamment aux États-Unis où les demandes de rachats de fonds se multiplient. Faut-il craindre une nouvelle crise ...
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Les salariés de l'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, ont pris le contrôle du site appartenant au groupe Fibre excellence, dont l'avenir doit être tranché prochainement par le tribunal de commerce de Toulouse, a-t-on appris mardi auprès de ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•21.07.2026•15:12•
Christophe Fanichet était à la tête de SNCF Voyageurs depuis sa création le 1er janvier 2020, il "garde toute la confiance" de Jean Castex, indique le groupe ferroviaire public dans un communiqué. Un chamboule-tout. Ce mardi 21 juillet, le patron de la SNCF Jean ...
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Voici les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis. . Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Bahreïn Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti mardi à Bahreïn, après ...
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