La Française de l'Energie : -30% en 3 séances, s'apprête à tester 28,25 EUR

Séquence cauchemardesque pour les actionnaires de La Française de l'Energie qui dévisse de -30% en 3 séances (40,7 / 28,6 EUR) et qui après la rupture du plancher des 30 s'apprête à tester 28,25 EUR, l'ex plancher du 17 décembre 2025.

La correction pourrait ensuite se prolonger vers 25,7 EUR, le plancher moyen terme du 5 septembre 2025.