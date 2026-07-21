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La Française de l'Energie : -30% en 3 séances, s'apprête à tester 28,25 EUR
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 14:54

Séquence cauchemardesque pour les actionnaires de La Française de l'Energie qui dévisse de -30% en 3 séances (40,7 / 28,6 EUR) et qui après la rupture du plancher des 30 s'apprête à tester 28,25 EUR, l'ex plancher du 17 décembre 2025.

La correction pourrait ensuite se prolonger vers 25,7 EUR, le plancher moyen terme du 5 septembre 2025.

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