La Française : arrivée de Guillaume Cadiou au poste de Directeur général

(AOF) - La Française a annoncé l’arrivée de Guillaume Cadiou au poste de Directeur général et membre du Directoire du Groupe La Française. Il prend ses fonctions ce jour et sera basé à Paris. Guillaume Cadiou secondera Patrick Rivière, Président du Directoire, dans le pilotage de l’ensemble des activités du Groupe La Française et aura la responsabilité de mener à bien la constitution du pôle de gestion multi-boutiques pour compte de tiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, aux côtés d’Eric Charpentier, Directeur Général adjoint de CIC et Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord

Guillaume Cadiou a été délégué interministériel aux restructurations d'entreprises auprès des ministres de l'économie et du travail d'octobre 2020 à février 2023.