La Française AM s'attend à une certaine volatilité après la BCE

(AOF) - Lors de sa conférence de presse du 9 septembre, la Banque centrale européenne (BCE) devrait aborder deux sujets majeurs : de nouvelles projections macroéconomiques et une mise à jour du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP). Sur le plan économique, La Française AM s'attend à ce que la BCE maintienne un ton optimiste étant donné les progrès de la campagne de vaccination européenne, malgré les ralentissements en Chine et aux États-Unis, écrit François Rimeu, senior strategist au sein de la société de gestion.

Mais la banque centrale soulignera que les incertitudes liées au Covid-19 demeurent, ajoute-t-il. Le gérant s'attend à ce que les nouvelles projections macroéconomiques montrent une amélioration de la croissance en 2021 (4,8 % contre 4,6 % en juin) et une hausse de l'inflation dans tous les domaines, mais surtout en 2021 (2,2 % contre 1,9 % en juin).

La Française AM s'attend à ce que la BCE réduise le rythme du PEPP (de 80 milliards d'euros à 70 milliards d'euros par mois) conformément à l'amélioration des perspectives économiques et à sa volonté de consommer l'enveloppe du PEPP dans son intégralité.

Elle ne devrait en revanche pas faire d'annonce concernant le programme d'achat d'actifs classique (APP) après la fin prévue du PEPP en mars 2022. Selon le gérant, la BCE maintiendra une communication très proactive et accommodante sur son futur soutien monétaire.

Les récentes surprises positives en matière d'inflation, même si elles sont temporaires (à confirmer), exercent une certaine pression sur la BCE. Communiquer sur une réduction du rythme d'achat du programme tout en gardant un ton très accommodant ne sera pas une tâche facile pour la présidente de la BCE, M. Lagarde, surtout avec une prévision de croissance plus élevée.

La Française AM s'attend à une certaine volatilité suite à cette conférence de presse, avec des taux modérément plus élevés.