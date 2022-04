La Française AM : renouvellement du Label ISR pour trois fonds actions

(AOF) - La Française annonce le renouvellement du Label ISR pour trois des fonds actions gérés par La Française AM. Il s'agit de La Française Actions euro Capital Humain; La Française LUX – Inflection point Carbon Impact Euro et La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global.

Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing du Groupe La Française, a déclaré , " Le Groupe La Française, qui propose une quinzaine de fonds labellisés ISR, vise une offre complète, allant des actions à l'immobilier en passant par le crédit ou encore les obligations gouvernementales, pour répondre à la demande croissante des investisseurs, particuliers et institutionnels, et aux objectifs qu'il s'est fixés en tant qu'acteur engagé. Ce renouvellement témoigne également de la qualité de la méthodologie, intégrée à la gestion des fonds et développée par notre centre de recherche extra-financière et ESG, La Française Sustainable Investment Research. "