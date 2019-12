La Française AM ne prévoit pas de changements importants de politique monétaire en Europe

(AOF) - François Rimeu, stratégiste senior à La Française AM s'attend cet après-midi à ce que les marchés financiers se concentrent sur la manière dont Christine Lagarde va assumer le costume de la présidente de la BCE. La façon dont elle s'exprimera, les mots qu'elle utilisera et tout ce qui est non verbal auront de l'importance. Elle devrait mettre l'accent sur un leadership fondé sur une approche consensuelle. Le stratégiste ne prévoit pas de changements importants en matière de politique monétaire.

Dans l'ensemble, il n'y a rien à attendre du côté de la politique monétaire, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de volatilité durant la journée, souligne François Rimeu.

"Mario Draghi et les marchés financiers ont eu une liaison d'amour pendant 8 ans. C'est le début d'une nouvelle, et cela pourrait mener à des actions inattendues pendant la journée", conclut le stratégiste.