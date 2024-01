La Française AM : "la première baisse des taux de la Fed est imminente"

(AOF) - "La fourchette cible du taux de référence de la Fed restera inchangée entre 5,25 % et 5,50%", a expliqué François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, en amont de la décision de politique monétaire aux Etats-Unis mercredi. Selon lui, le président de la Fed, Jerome Powell, annoncera que la Fed commencera à réduire les taux d'intérêt prochainement, éventuellement en mars. L'inflation salariale et l'inflation sous-jacente ralentissent, en particulier avec l'indice des prix PCE annualisé sur 3 et 6 mois (la jauge d'inflation préférée de la Fed) en dessous de l'objectif de 2%.

La Fed devrait adopter une approche prudente et dépendante des données pour calibrer l'ampleur de la baisse des taux.

"En ce qui concerne la réduction du bilan, comme le suggère le procès-verbal du FOMC de décembre 2023, la Fed confirmera les discussions préliminaires guidant la fin du resserrement quantitatif (QT) afin de garantir une offre suffisante de réserves pour répondre à la demande des banques, sans indiquer clairement ce qu'est un régime de réserves abondantes. Jerome Powell devrait souligner qu'il n'y a pas de signes de stress sur le marché financier et que les réserves sont toujours suffisantes. Par conséquent, il indiquera probablement un processus graduel pour mettre fin au QT sans donner de calendrier à ce stade", souligne François Rimeu.