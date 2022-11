La Française AM : la Fed va garder toutes les options ouvertes

(AOF) - Selon François Rimeu, Senior Strategist à La Française AM, le président de la Fed, Jerome Powell ne devrait pas donner d'indications sur l'ampleur de la hausse en décembre afin de garder toutes les options ouvertes avant les rapports d'octobre et novembre sur l'inflation aux États-Unis. « Les décisions concernant le rythme des hausses devraient continuer à dépendre des données entrantes et de l'évolution des perspectives », explique le spécialiste.

Avant de poursuivre : " Néanmoins, au vu des récents commentaires des responsables de la Fed et alors que les taux des fonds fédéraux évoluent en territoire restrictif, la Banque centrale pourrait envisager des hausses de taux moins agressives à l'avenir afin d'évaluer les effets des ajustements cumulatifs de la politique sur l'activité économique et l'inflation ".