La Française AM : "La crise bancaire actuelle est un événement de crédit important "

(AOF) - Selon François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, le stress actuel du secteur bancaire, visible aussi bien aux États-Unis qu’en Europe fait resurgir le spectre des crises financières passées et en particulier celle de 2008. Si les déboires des banques régionales américaines et de Credit Suisse ne sont pas directement liés aux hausses de taux orchestrées par les banques centrales depuis plusieurs mois, ces établissements sont pourtant les premières victimes du très fort durcissement des conditions de crédit auxquels nous assistons.

Le stratégiste ajoute qu'il est extrêmement difficile de savoir quelles seront les conséquences exactes de ces faillites sur la croissance économique, d'autant plus que la situation reste très confuse quant au devenir d'un certain nombre de banques régionales américaines qui ont vu le cours de leurs actions s'effondrer ces derniers jours.

Ces turbulences vont probablement accélérer le durcissement des conditions de crédit, car les banques chercheront avant tout à afficher des bilans solides, même si cela se fait au détriment de leur volume de prêts. Par ailleurs, la Fed et la BCE ont signalé lors de leurs dernières réunions que ces évènements participaient à durcir les conditions financières et que cela pourrait influencer leur décision de ne pas augmenter les taux d'intérêt autant qu'ils l'avaient prévu auparavant.

En conclusion, souligne François Rimeu, la crise bancaire que nous traversons est un évènement de crédit important, mais il n'est pas, a priori, de nature à modifier suffisamment les prévisions d'inflation et de croissance pour que les banques centrales arrêtent leur cycle de hausses des taux.