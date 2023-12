La Française AM : "la BCE devrait accélérer le rythme du resserrement quantitatif"

(AOF) - Pour François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM, "le Conseil des gouverneurs (CG) devrait maintenir ses taux d'intérêt lors de la réunion de décembre. La mise à jour des perspectives macroéconomiques sera au centre de l'attention après la parution des derniers chiffres d'inflation inférieure aux prévisions de la Banque centrale, comme suggéré ces dernières semaines par des membres de la Banque centrale européenne (BCE).

Pour le stratégiste senior, "la BCE devrait indiquer des perspectives plus faibles pour la croissance et l'inflation. Elle devrait également dévoiler les projections d'inflation pour 2026, en les alignant sur l'objectif de 2%. La BCE devrait aussi annoncer l'accélération du rythme du resserrement quantitatif (QT)".

François Rimeu pense que enfin que "les projections d'inflation pour 2024 et 2025 seront déterminantes et s'attend à ce que ces prévisions soient abaissées respectivement de 3,2% et 2,1% à 2,7% et 2%.

François Rimeu estime que "le CG gardera son approche réunion par réunion et réaffirmera que le maintien de taux restrictifs devrait entrainer l'inflation vers l'objectif graduellement. Christine Lagarde soulignera que la BCE ne peut pas encore crier victoire".

Il est probable que la BCE annonce la fin progressive des réinvestissements du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) l'année prochaine, avec des détails communiqués en janvier.