La Française AM: deux fonds actions « climate transition » reçoivent le label FNG

(AOF) - La Française AM, société de gestion du Groupe La Française, annonce que deux de ses fonds actions « climate transition », La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global et La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Euro ont été récompensés avec le label Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) trois étoiles pour les fonds d’investissement durable. La société estime que cette distinction vient reconnaître la qualité de la recherche ainsi que les stratégies des fonds, qui reposent sur une approche thématique globale axée sur le changement climatique.

Le label FNG est la norme de qualité reconnue pour les investissements durables sur les marchés financiers germanophones : Allemagne, Autriche, Liechtenstein et Suisse, il a été lancé en 2015. La certification de développement durable doit être renouvelée chaque année.

L'ensemble du portefeuille du fonds est contrôlé au regard de critères de développement durable (responsabilité sociale et environnementale, bonne gouvernance d'entreprise, objectifs de développement durable des Nations Unies ou autres).

La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global et La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Euro ont obtenu chacun trois étoiles sur les trois possibles, pour leur stratégie de développement durable particulièrement ambitieuse et complète. Cette stratégie leur a valu des points supplémentaires dans les domaines de la crédibilité institutionnelle, des normes de produits et de la constitution du portefeuille (sélection de titres, engagement et indicateurs clefs de performance).