La Française AM : coup de projecteur sur le "dot plot" de la Fed mercredi soir

(AOF) - Selon La Française AM, le " dot plot " devrait être le principal point d'attention des investisseurs durant la réunion de la Fed. Le gestionnaire d'actifs ne pense pas que les " dots " médians de 2022 et 2023 changeront (pas de hausse en 2022, et deux hausses en 2023), même si pour 2022, seuls trois membres doivent changer leurs votes pour que le " dot " médian passe à une hausse. Le " dot " médian devrait lui indiquer trois hausses de taux.

Au total, cela donnerait cinq hausses à horizon fin 2024, ce qui est très proche des anticipations actuelles de marché.

Comme ce fut le cas en juin, le " risque " principal réside dans un rythme de hausse plus agressif que montrerait le " dot plot ", ce qui pourrait pousser les taux d'intérêt à la hausse, prévient La Française AM. Ce n'est cependant pas son scénario de base. A la marge, les évènements récents en Chine pourraient donner envie à certains membres de la Fed d'essayer de gagner un peu de temps avant toute décision.

Sinon, la Réserve fédérale devrait préannoncer le début de la réduction progressive du programme d'achat d'actifs, avec effet début décembre.