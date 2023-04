La Française AM : chaque résolution bancaire est différente

Troisièmement, le gestionnaire d'actifs rappelle que des précédents existent dans l'histoire des " faillites/résolutions " bancaires de non-respect de la hiérarchie des créanciers (Banco Espirito Santo en 2015). Il souligne que chaque résolution est différente, car c'est une décision politique et de stabilité financière avant toute chose.

Deuxièmement, la BCE et la Banque d'Angleterre ont rappelé qu'il fallait d'abord réduire les actions à zéro avant d'imposer des pertes aux porteurs d'AT1.

(AOF) - Du rachat de Credit Suisse par UBS approuvé par le gendarme financier suisse, FINMA, qui s'est traduit par la dépréciation totale des AT1s de Credit Suisse, pour un montant de 15,8 milliards de francs suisses, tandis que ses fonds propres ont été acquis pour 3 milliards, La Française AM en tire trois leçons.

