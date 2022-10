La Française AM anticipe une poursuite de la baisse du yen contre le dollar

(AOF) - Audrey Bismuth, Global Macro Researcher chez La Française AM, s’attend à ce que le yen se déprécie davantage par rapport au dollar d'ici la fin de l'année. La Fed conserverait en effet sa position très agressive et la Banque du Japon (BoJ) maintiendrait résolument sa politique monétaire ultra-expansive. « Le coût élevé du service de la dette (atteignant 250 % du PIB) limite également les marges de manœuvre de la BoJ. Le maintien d'un yen faible est par ailleurs positif pour l'économie puisqu'il stimule les exportations », explique le gestionnaire d’actifs.

À plus long terme (fin 2023), La Française AM pense que le yen s'appréciera grâce à une politique monétaire moins agressive de la Fed et à une normalisation de celle de la BoJ.