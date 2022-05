La Française acquiert une résidence services seniors à Alfortville

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM), agissant pour le compte de PFA, fonds de pension danois, a acquis en VEFA, auprès de Sekoia et du Groupe Réside Etudes, une résidence services seniors à Alfortville, au 35 rue du Président Kennedy. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du deuxième mandat accordé par PFA à La Française Real Estate Managers.

L'acquisition porte sur le développement d'une résidence services seniors d'environ 4 000 m2, répartis sur 6 niveaux (R+5) et de nombreux balcons. Le programme comprendra 85 appartements, allant du studio au trois pièces, et prévoit des emplacements de stationnement et de nombreux services, dont une conciergerie, une bibliothèque, un salon privée, un salon de loisirs, une centre de remise en forme et de massage, un restaurant, etc.

La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2024. L'actif est pré-loué (BEFA) au Groupe Réside Etudes, spécialiste français de la résidence urbaine avec services, dans le cadre d'un bail ferme de douze ans. Il s'agit de la troisième résidence exploitée par Réside Etudes pour le compte de PFA.