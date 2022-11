La Française accélère son développement immobilier paneuropéen avec de nouvelles recrues

(AOF) - La Française, groupe international de gestion d'actifs avec 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion dont plus de 30 milliards d'euros d'actifs immobiliers a annoncé l'arrivée de quatre nouvelles recrues au sein de sa plateforme immobilière paneuropéenne.

Les quatre recrues : Jonathan Mansie, Directeur, Transactions paneuropéennes, basé à Londres et rattaché à David Rendall, Head of Institutional and International Real Estate pour La Française Real Estate Managers (REM) ; James Harmer, Asset Manager, basé à Londres et rattaché à Peter Balfour, Head of Real Estate UK pour La Française REM ; Adil Mestan, Investment Manager, basé à Francfort et rattaché à Robin Steinberg, Head of Transactions pour La Française REM en Allemagne ; Vanessa Mayer, Asset Manager, basée à Francfort et rattachée à Carolin Hoser, Head of Asset Management pour La Française REM en Allemagne.

Depuis l'ouverture de ses bureaux de Londres et de Francfort en 2014 sous la direction de David Rendall, le groupe a développé avec succès son activité immobilière paneuropéenne. Plus de 24 % des actifs immobiliers sont gérés pour le compte d'investisseurs internationaux (hors France) et 10 % des actifs sont situés hors de France (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni et Luxembourg).

David Rendall, Head of Institutional and International Real Estate de La Française Real Estate Managers, a déclaré : " En raison des défis actuels du marché mondial, nous pensons que le moment est venu de renforcer notre plateforme afin d'améliorer notre capacité à fournir des solutions d'actifs réels à nos clients tant au niveau local qu'international. Ces nouvelles recrues permettront de stimuler encore plus notre croissance ".