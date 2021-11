La Français REM renforce ses équipes

(AOF) - La Française Real Estate Managers (REM) a annoncé l'arrivée de deux nouveaux talents au sein de l'équipe française d’asset management, dédiée aux investisseurs institutionnels : Adrien Bérenger et Cédrick Becker, respectivement nommés Senior Asset Manager – Stratégies Value Added et Senior Asset Manager – Investisseurs institutionnels internationaux. Ils sont placés sous la responsabilité directe de Xavier Barreyat, Directeur Asset & Fund Management du pôle institutionnel de La Française REM en France.

Adrien Bérenger, 34 ans, a 12 ans d'expérience dans l'immobilier, il était auparavant Directeur de l'Asset Management chez Union Investment Real Estate, en charge notamment des projets de redéveloppement.

Cédrick Becker, 37 ans, a plus de 12 ans d'expérience dans l'immobilier. Il travaillait auparavant chez Allianz Real Estate en tant que Senior Asset Manager et responsable d'équipe.