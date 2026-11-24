FPA a annoncé mardi son intention de soutenir les candidats proposés par l'investisseur activiste Oasis au conseil d'administration de Vail Resorts MTN.N , dans le cadre d'une bataille de procurations avec l'opérateur de stations de ski.

FPA, qui détient une participation de 3,7% dans Vail, a déclaré que les performances financières de la station de ski étaient bien en deçà de son potentiel d'avant la pandémie de COVID-19 et les a qualifiées de "stagnantes alors que d'autres actifs ou activités de loisirs haut de gamme ont connu une croissance robuste".

Elle a ajouté que les candidats d’Oasis, l’ancien directeur général de Walt Disney DIS.N Robert Chapek et l’investisseur M. Ashton Hudson, apporteraient au conseil d’administration de Vail une expertise pertinente, des perspectives nouvelles et une responsabilité indépendante

La direction d’Oasis a exhorté les actionnaires de Vail, en début de semaine, à élire ses deux candidats au poste d’administrateur lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue le 14 décembre, après avoir réduit de quatre à deux le nombre de ses candidats

"Compte tenu des antécédents du conseil d’administration, il est raisonnable et nécessaire de choisir des administrateurs qui ne font pas partie de la "chambre d’écho" du conseil", a déclaré Brian Selmo, associé chez FPA

Vail possède des stations de montagne et des domaines skiables, notamment dans l’Utah, le Colorado et le nord-est des États-Unis

Le mois dernier, Vail a obtenu le soutien de Baron Capital, son principal actionnaire qui détient environ 18% de la société, en faveur de ses candidats