La forte dépréciation du yen relance les anticipations d’intervention

- Le yen a atteint le niveau d’alerte. A plus de 145 pour un dollar, la devise nippone est revenue au niveau qui avait contraint, il y a un peu plus d’un an, le ministère des Finances et la Banque du Japon (BoJ) à intervenir sur le marché des changes pour stopper une dépréciation devenue bien trop importante. Ce jeudi, le yen s’échangeait à 146 pour un dollar, après avoir atteint 146,40 au plus haut la veille. Depuis un mois, il a accéléré son repli, avec une baisse de 5%, portant à près de 9% son recul depuis le début d’année.«Depuis que la BoJ a surpris les marchés en modifiant sa stratégie de contrôle de la courbe des taux lors de sa réunion de fin juillet, le yen est passé de 140 à 145 face au dollar, soulignait Olivier Korber, stratégiste sur les changes, dans une note publiée en début de semaine intitulée ‘Le yen en zone dangereuse’. Le gouverneur Kazue Ueda avait déclaré à l'époque que la modification visait à remédier à certains effets secondaires de la politique, notamment la volatilité du marché des changes. De ce point de vue, la faiblesse du yen a prouvé l'échec de la BoJ.» Cette nouvelle dépréciation de la devise a relancé les anticipations d’une intervention. Elle ne serait toutefois pas imminente, jugent la plupart des stratégistes sur les changes.Ces dernières semaines, et plus particulièrement depuis la dernière réunion de la BoJ, les membres du gouvernement, dont le ministre des Finances Shunichi Suzuki et le conseiller diplomatique sur les changes Masato Kanda, n’ont cessé de rappeler qu’ils surveillaient la situation sur ce marché, précisant néanmoins que l’ampleur des mouvements comptait plus dans leur décision d’intervenir que la direction ou même le niveau de la devise. «Il est important que le marché des changes évolue de manière stable, reflétant les fondamentaux, a indiqué mardi le ministre lors d’une conférence de presse où il était interrogé sur la possibilité d’une intervention. Une volatilité excessive n’est pas souhaitable. C’est notre position de base. Nous observons les mouvements du marché avec un fort sentiment d’urgence. Nous répondrons de manière appropriée aux mouvements excessifs.»Question de volatilitéLa faiblesse de la volatilité du yen (volatilité à une semaine de 5,5%, soit un plus bas depuis octobre 2022) montre que les intervenants sur ce marché n’anticipent pas une intervention immédiate. Le niveau de la devise se justifie aussi par la situation économique du Japon et surtout les inquiétudes autour de la conjoncture en Chine. Jeudi, le Japon a annoncé une baisse de 0,3% de ses exportations en juillet sur un an, la première depuis deux ans et demi, sur fond de repli de la demande extérieure, notamment en provenance de son voisin chinois. Les importations ont chuté de 13,5% et la balance commerciale est tombée dans le rouge. Cette détérioration était attendue, mais elle confirme une dégradation des perspectives économiques.La principale raison de la faiblesse du yen est le différentiel de taux entre le Japon et les Etats-Unis, malgré le mouvement surprise de la BoJ fin juillet. L’effet d’annonce a fait long feu. Le yen est reparti à la baisse face au dollar, d’autant que les taux longs américains sont revenus à leurs plus hauts récents d’octobre 2022. Les investisseurs continuent de s’interroger sur la trajectoire de l’inflation aux Etats-Unis, alors que l’économie résiste, et sur les mouvements à venir de la Réserve fédérale américaine.Une augmentation de la volatilité sur le yen, à l’approche notamment de la réunion de Jackson Hole la semaine prochaine, surtout si Jerome Powell, le président de la Fed, adopte un discours plus restrictif qu’en juillet. Cela pourrait signifier pour le ministre des Finances japonais que des positions spéculatives sont en train de se constituer, justifiant alors une intervention. Même si une intervention ne résoudra pas tout et ne garantira pas dans la durée un retour à la stabilité.A l’automne 2022, la BoJ avait dû intervenir à trois reprises, ce qui avait coûté 9.000 milliards de yens (56,5 milliards d’euros). Plus qu’une intervention, la vraie planche de salut sera un changement de politique monétaire, et un nouvel assouplissement du contrôle de la courbe, qui est aussi l’une des causes de la faiblesse de la devise nippone. A lire aussi: La Banque du Japon modifie sa politique de contrôle de la courbe des taux souverains

Xavier Diaz