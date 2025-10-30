La force publicitaire de Fox alimente la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel et annonce un rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard de dollars

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Fox Corp FOXA.O a battu les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, grâce à la croissance numérique continue du service de streaming gratuit Tubi et à des taux d'audience et des prix publicitaires plus élevés pour ses émissions d'information et de NFL, ce qui a fait grimper ses actions de 5% avant la cloche.

La société a également annoncé son intention de procéder à un rachat accéléré d'actions pour un montant de 1,5 milliard de dollars, qui devrait débuter le 31 octobre et s'ajouter aux 6,85 milliards de dollars déjà rachetés dans le cadre de l'autorisation existante.

Les résultats soulignent la dépendance de la société à l'égard de la croissance numérique et de la programmation en direct pour compenser la pression exercée par la faiblesse du marché de la télévision par câble et l'augmentation des coûts de contenu.

Le service d'abonnement récemment lancé par Fox, Fox One, gagne du terrain grâce à des partenariats stratégiques avec ESPN et Verizon, tout en s'appuyant sur la dynamique de sa collaboration avec Amazon Prime Channels, a déclaré la société.

Les recettes publicitaires ont augmenté de 6 % au premier trimestre, soutenues en partie par Tubi, qui a affiché une croissance de 27 %, alimentée par une augmentation de 18 % de la durée totale de visionnage.

La plateforme a également atteint la rentabilité au cours du trimestre, consolidant son statut de premier service de vidéo à la demande financé par la publicité aux États-Unis et attirant un public plus jeune, qui se détourne de la télévision traditionnelle.

En ce qui concerne les sports, la NFL sur Fox a rassemblé en moyenne près de 22 millions de téléspectateurs en septembre, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année dernière, ce qui constitue le meilleur début de saison de la NFL jamais enregistré par le réseau.

Les recettes de programmation des réseaux câblés ont augmenté de 4 % pour atteindre 1,66 milliard de dollars, la publicité de 7 % et la distribution de 3 %, grâce à l'augmentation des redevances d'affiliation dans les divisions des réseaux câblés et de la télévision.

Les recettes de la société au premier trimestre ont augmenté de 5 % pour atteindre 3,74 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 3,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires de Fox s'est élevé à 1,51 $ par action, alors que les estimations étaient de 1,08 $ par action.