La Fondation Gates ouvre une enquête externe sur les liens avec Epstein, selon le WSJ

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(Refonte, ajout de contexte et de détails)

La Fondation Gates a ouvert une enquête externe sur son engagement avec le défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant un courriel que le groupe philanthropique a envoyé à son personnel.

La fondation a fait l'objet d'une controverse en raison de l'association du président Bill Gates avec Jeffrey Epstein. La publication de courriels en janvier par le ministère américain de la justice a également révélé des communications entre Epstein et le personnel de la Fondation Gates.

Le directeur général de la fondation Gates, Mark Suzman, a déclaré dans le mémo de mardi, vu par le Journal, qu'il avait demandé une enquête externe de l'engagement de la fondation avec Epstein et des politiques d'approbation et de développement de nouveaux partenariats philanthropiques.

"Il s'agit d'une période difficile pour notre organisation à bien des égards, mais elle souligne également l'importance cruciale de prendre des mesures difficiles maintenant", a déclaré Mark Suzman dans la note, ajoutant qu'une mise à jour de l'enquête est attendue au cours de l'été, a rapporté le Journal.

La fondation n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Elle a déclaré en février qu'elle n'avait effectué aucun paiement financier à Epstein, qu'elle ne l'avait jamais employé et qu'elle regrettait qu'un de ses employés ait pu interagir avec lui de quelque manière que ce soit.

Les documents du ministère de la justice comprennent également des photos de Bill Gates posant avec Epstein, ainsi qu'avec des femmes dont les visages ont été expurgés.

Bill Gates a déclaré que sa relation avec Epstein se limitait à la philanthropie et que c'était une erreur de le rencontrer. Il a également nié avoir passé du temps avec des victimes d'abus sexuels commis par le financier.

Un porte-parole de l'organisation a déclaré à Reuters que lors d'une réunion publique avec les employés de la fondation en février, Bill Gates "a assumé la responsabilité de ses actes " concernant ses liens avec Jeffrey Epstein.

Bill Gates est président et membre du conseil d'administration de la fondation qu'il a créée en 2000 avec son épouse de l'époque et qui est l'un des principaux bailleurs de fonds pour les initiatives mondiales en matière de santé.