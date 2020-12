La folle remontée du baht thaïlandais s'essouffle

(AOF) - Le baht recule ce lundi: à 30,16 bahts par dollar, il cède 0,58% face au billet vert en fin de journée, mettant un coup d'arrêt à une folle année pour la devise thaïlandaise. Elle reste en hausse de plus de 10% par rapport à son plus bas niveau de l'année, 33,18 bahts par dollar début avril, mais recule de 1,4% depuis son plus haut niveau en 11 mois il y a quelques jours. Le baht souffre de plus en plus de la situation sanitaire en Thaïlande et de ses conséquences sur la croissance et des secteurs clés de son économie comme le tourisme.

En 2021, 5,5 millions de touristes sont attendus dans le pays, comparés aux 40 millions en 2019. De plus, la Banque de Thaïlande a réduit ses projections de croissance à +3,2%, contre +3,6% précédemment.