La Fnac des Champs-Elysées ferme définitivement, une semaine plus tôt qu'annoncé

Le magasin Fnac des Champs-Elysées, à Paris, le 3 janvier 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le magasin Fnac des Champs-Elysées, à Paris, en difficulté financière, a fermé définitivement, et ne rouvrira pas ses portes pour liquider ses stocks comme prévu initialement, a annoncé samedi le groupe Fnac Darty.

Le magasin, qui comptait écouler ses stocks du 3 janvier jusqu'à sa fermeture définitive le 12 janvier, avait ouvert ses portes vendredi pendant un peu plus d'une heure, selon le groupe, avant de faire ressortir les clients et de refermer sa grille.

A la mi-journée, devant une file d'attente qui s'étendait sur près de 200 mètres, les responsables du magasin avaient finalement annoncé qu'il resterait fermé toute la journée et ne rouvrirait que lundi, afin d'assurer "la sécurité des biens et des gens", d'après une journaliste de l'AFP sur place.

Le groupe a finalement décidé samedi de baisser définitivement le rideau.

"Face à une très grande affluence devant le magasin ce vendredi 3 janvier et afin d'assurer la sécurité et l’ordre sur la voie publique, la Fnac Champs-Elysées a été contrainte de fermer définitivement ses portes dans la matinée", a indiqué Fnac Darty dans un communiqué.

En mars, le groupe avait indiqué que ce magasin, "lourdement déficitaire", allait fermer ses portes, sans impact sur l'emploi.

"L'ensemble des collaborateurs du magasin a reçu une proposition de poste identique à celui occupé, dans les mêmes conditions salariales et au sein d'un autre magasin Fnac de Paris, qu'ils pourront rejoindre dans les prochains jours", a-t-il souligné dans le communiqué.

Dans un droit d'alerte adressé à la direction de la Fnac et relayé par le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, avec copie à l'inspection du travail et à l'AFP, un salarié dénonçait vendredi la mise "en péril" de "la sécurité des salariés et des clients".

"Aucune mesure efficace" n'avait été prévue, selon ce salarié, face à l'"affluence massive non anticipée", jusqu'à 3.000 personnes, et la formation d'une très longue queue, "désorganisée".

Il cite aussi une "entrée du magasin dangereuse" et une "configuration inadaptée", avec risque d'"écrasement" ou de "bousculade". Enfin, d'après le document, les salariés non préparés ont dû faire face à "un mécontentement de masse".

Selon Fnac Darty, le magasin situé au 74 avenue des Champs-Elysées était plombé par l'augmentation "généralisée des charges fixes", à commencer par le loyer, et une baisse des ventes, face à "l'orientation de plus en plus marquée de l'avenue vers le commerce de luxe et la clientèle internationale".