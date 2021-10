La flotte ARK de Cathie Wood naviguent vers la zone verte

Le fonds le plus performant, l'ARK Genomic Revolution ETF, investit dans les industries du secteur de la santé, y compris les entreprises impliquées dans l'industrie de la biotechnologie.

Les ETF thématiques populaires de Cathie Wood, comprenant ETF ARK Genomic Revolution (+3,44 %), ETF ARK Innovation (+2,18 %), ETF ARK Autonomous Technology & Robotics (+1,92 %), ETF ARK Next Generation Internet (+1,74 %), ETF ARK Space Exploration & Innovation (+1,45 %) et ETF ARK Fintech Innovation (+1,26 %), ont clignoté dans le vert mardi, l’appétit des investisseurs pour les actions technologiques s’étant ravivé à la suite de la publication de solides résultats.

Le fonds le plus performant, l’ARK Genomic Revolution ETF ou ARKG, investit dans les industries du secteur de la santé, y compris les entreprises impliquées dans l’industrie de la biotechnologie, principalement les leaders de CRISPR, les thérapies ciblées, la bio-informatique, les diagnostics moléculaires, les cellules souches et la biologie agricole. Le fonds, fortement exposé à l’Amérique du Nord (93%), détient 53 sociétés dont Teladoc Health (7,98%), Exact Sciences Corp. (5,19%), Pacific Biosciences (4,91%), Fate Therapeutics (4%) et Vertex Pharmaceuticals (3,7%). Depuis sa création le 31 octobre 2014, le fonds est passé à 6,96 milliards de dollars d’actifs et a généré plus de +300% de rendement.

ARKG se négocie principalement sur le Cboe BZX et prélève des frais annuels de 0,75 %.

