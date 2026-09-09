La flambée du prix du pétrole pèse sur les marchés en Europe

L'illustration présente une carte montrant le détroit d'Ormuz, également connu sous le nom de Madiq Hurmuz, ainsi que des barils de pétrole imprimés en 3D

Les principales Bourses européennes sont dans le ‌rouge mercredi en début de séance alors que le baril de pétrole Brent a passé la barre ​symbolique des 100 dollars, pour la première fois depuis le 24 juillet, l'armée américaine ayant détruit des pétroliers iraniens, tandis que Téhéran a choisi de riposter.

À Paris, le CAC 40 perd 0,56% à 8.271,77 points ​vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,40% et à Francfort, le Dax cède 0,50%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,60%, ​tandis que le FTSEurofirst 300 reflue de 0,50%. ⁠Le Stoxx 600 abandonne également 0,50%, plombé en premier par le secteur financier.

Les contrats à terme ‌à Wall Street préfigurent une baisse de 0,01% pour le Dow Jones, une hausse de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et une progression de 0,24% pour le ​Nasdaq au lendemain d'une séance dans ‌le rouge, marquée par des inquiétudes quant à l'impact de l'intelligence sur ⁠le secteur des logiciels.

Les marchés américains sont attendus globalement de nouveau sur la défensive alors que deux indicateurs d'inflation sont prévus dans la semaine, les prix à la production (PPI) jeudi et les prix à la ⁠consommation (CPI) vendredi, à une ‌semaine de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

En zone euro, ⁠la Banque centrale européenne (BCE) devrait relever jeudi ses taux directeurs de 25 points de base pour juguler ‌une inflation qui a grimpé en août à 3,3% sur un an, selon des ⁠données préliminaires. L'indice définitif des prix à la consommation en Allemagne, première économie ⁠de la zone euro, ‌sera à cet égard particulièrement suivi jeudi.

Les craintes d'une inflation persistante sont alimentées par la flambée des cours ​pétroliers, en hausse pour la quatrième séance consécutive, ‌avec l'aggravation de la crise au Moyen-Orient. L'armée américaine a détruit cinq pétroliers iraniens mardi, après des tentatives d'attaques de missiles contre ​un navire de guerre de la marine lors des deux derniers jours, a dit le Commandement central de l'armée américaine.

En Bourse, le secteur du pétrole et du gaz (+0,70%) sur le Stoxx 600 ⁠est logiquement recherché : TotalEnergies, Engie, BP <BP.L et Eni avancent de 0,75% à 1,5%.

Interparfums monte de 2,28% après avoir dit s'attendre à retrouver une dynamique plus favorable au second semestre.

Inditex, la maison mère de Zara, perd 3,43%, malgré l'annonce par le géant de la "fast fashion" d'un début de saison automnale meilleur que prévu. Son concurrent H&M abandonne 1,41%, tandis que le secteur de la distribution en Europe cède 1,54%.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)