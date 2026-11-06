La flambée des tarifs de fret donne un avantage aux raffineurs américains alors que les écarts de prix sur le brut se creusent

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par Vallari Srivastava et Sumit Saha

Le conflit avec l’Iran a fait flamber les tarifs du transport maritime, obligeant les vendeurs à accorder des remises plus importantes sur les qualités de brut lourd et conférant aux raffineurs de la côte américaine du golfe du Mexique un avantage en termes de coûts par rapport à leurs concurrents asiatiques, ont déclaré des dirigeants après avoir annoncé des bénéfices exceptionnels au troisième trimestre.

Les menaces sécuritaires autour du détroit d’Ormuz, un goulet d’étranglement maritime stratégique par lequel transitait environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié avant le début de la guerre, ont perturbé le trafic des pétroliers, tandis que la hausse des primes d’assurance contre les risques de guerre et l’allongement des trajets ont fait grimper les coûts de transport.

Cette perturbation a particulièrement profité aux raffineurs de la côte américaine du golfe du Mexique, qui ont pu acheter à prix réduit du brut lourd produit plus près de chez eux, notamment au Canada et au Venezuela, tandis que leurs concurrents asiatiques ont dû faire face à une forte hausse des coûts de fret et d’assurance pour importer des qualités similaires via des routes maritimes plus longues et plus risquées.

Les marges de raffinage américaines ont plus que doublé au troisième trimestre.

La hausse des coûts de fret a creusé les écarts de prix sur le brut lourd canadien, notamment le Western Canadian Select (WCS), qui se négocie généralement à un prix inférieur à celui du West Texas Intermediate (WTI), la référence américaine, ce qui a constitué une aubaine pour les raffineurs de la côte du Golfe, dont plus de 70 % des installations sont conçues pour traiter du brut plus lourd.

« La question centrale sur le marché en ce moment, ce sont les tarifs de fret », a déclaré Randy Hawkins, vice-président chargé de l’approvisionnement et du négoce du brut et des matières premières chez Valero Energy VLO.N , lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

Les coûts de transport du brut depuis la côte américaine du golfe du Mexique vers l’Asie ont bondi à 30-35 dollars le baril, contre environ 5 dollars un an plus tôt, a précisé M. Hawkins.

« La hausse des tarifs de fret nous confère en réalité un avantage sur les marchés d’exportation traditionnels vers l’Amérique latine », a déclaré Gary Simmons, directeur des opérations de Valero, ajoutant que l’entreprise était principalement en concurrence avec le pétrole européen sur ce marché.

L'abondance de l'offre de brut lourd en provenance du Canada et du Venezuela, combinée à la hausse des tarifs de fret, a creusé l'écart entre le WTI et le WCS, réduisant ainsi les coûts des matières premières, ont indiqué des dirigeants du secteur du raffinage américain.

Pour Phillips 66 PSX.N , chaque dollar d’écart supplémentaire entre le WCS et le WTI représente environ 140 millions de dollars de gains, a déclaré Brian Mandell, vice-président exécutif chargé du marketing et des activités commerciales.

La hausse des coûts de transport a également été largement compensée par des marges plus élevées sur les carburants, a déclaré Delia He, analyste des marchés pétroliers et des pétroliers chez Arrow Shipping.

« Pour chaque dollar supplémentaire de fret, la marge sur le diesel a augmenté d’au moins huit dollars », a-t-elle déclaré.

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Les raffineurs américains ont également été protégés des répercussions de la hausse des taux spot des pétroliers suite à la guerre grâce à leurs accords de transport conclus à l’avance.

Phillips 66 a indiqué avoir affrété plus de 40 navires à temps avant le conflit avec l’Iran, couvrant ainsi environ 40 % de ses besoins de transport liés à ses actifs.

Valero, PBF, Marathon et Suncor, société canadienne SU.TO , ont également constitué des flottes affrétées avant le début de la guerre, ce qui les a protégées de la flambée des prix.

Selon certains dirigeants du secteur, l’élargissement des écarts de prix devrait continuer à soutenir le marché l’année prochaine également.

Marathon Petroleum MPC.N , l’un des principaux raffineurs américains, prévoit un niveau record de traitement de brut lourd canadien au quatrième trimestre, tandis que sa directrice générale, Maryann Mannen, a déclaré que les marges devraient rester élevées au moins jusqu’à la mi-2027.

« À court terme, nous allons en tirer parti », a déclaré HF Sinclair DINO.N à propos de ces écarts plus importants, ajoutant: « Nous pensons que les écarts resteront plus importants qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent à court terme, au moins jusqu’en 2027. »