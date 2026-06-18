 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La flambée des prix du carburant liée à la guerre en Iran fait à nouveau grimper les ventes de véhicules électriques en Europe, mais cette croissance pourrait ne pas durer
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les véhicules électriques ont représenté un quart des immatriculations du mois de mai dans la plupart des pays de l'UE

* Les constructeurs automobiles constatent un ralentissement des ventes de véhicules électriques à mesure que les prix des carburants baissent

* Des véhicules électriques neufs et d'occasion abordables pourraient relancer les ventes

par Nick Carey, Gilles Guillaume et Marie Mannes

La hausse des prix des carburants, alimentée par la guerre en Iran , stimule la demande de véhicules électriques neufs et d’occasion dans toute l’Europe, comme le montrent les données du secteur communiquées à Reuters, même si certains dirigeants préviennent que l’intérêt pourrait s’estomper si le prix de l’essence venait à baisser.

Les experts du secteur affirment que les améliorations apportées aux infrastructures de recharge et l’arrivée d’une vague de modèles plus abordables – notamment proposés par les constructeurs chinois – contribuent à démocratiser les véhicules électriques, soutenant ainsi la demande.

Les États-Unis et l’Iran ont convenu d’un cessez-le-feu prolongé, mais les perturbations du trafic maritime signifient que la circulation du pétrole dans le détroit d’Ormuz pourrait mettre des semaines à revenir à la normale, les prix du carburant devant probablement rester élevés pendant des mois.

Les données fournies à Reuters par le groupe de recherche New Automotive et l’association professionnelle E-Mobility Europe montrent que les immatriculations de véhicules électriques neufs ont augmenté de 34 % en glissement annuel en mai sur 17 marchés représentant plus de 90 % des ventes automobiles de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange.

Les modèles entièrement électriques représentaient près d’une immatriculation sur quatre sur ces marchés.

Le carnet de commandes de véhicules électriques de Renault a augmenté de 50 % dans certains pays depuis le début de la guerre en Iran fin février, a déclaré la semaine dernière à Reuters le directeur général François Provost, même s’il a prédit que la croissance “ralentirait” si les prix des carburants baissaient.

Jim Baumbick, directeur de Ford Europe, a déclaré que la guerre avait “renforcé l’intérêt des clients” pour les véhicules électriques, mais a mis en garde contre l’idée d’y voir un changement durable.

ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES NEUFS ET D'OCCASION

Ce conflit survient alors que les constructeurs automobiles lancent sur le marché européen des véhicules électriques moins chers, s’attaquant ainsi à l’un des principaux freins à leur adoption: des coûts d’acquisition plus élevés que ceux des voitures à moteur thermique.

Les constructeurs chinois étendent leur gamme au-delà des modèles de grande taille pour proposer des berlines compactes destinées au marché européen; BYD 002594.SZ a ainsi lancé sa Dolphin G à Berlin la semaine dernière.

“L’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques est clairement stimulé par l’arrivée sur le marché de voitures chinoises de très bonne qualité et à bas prix,” a déclaré Andy Palmer, ancien dirigeant de Nissan qui a lancé la Leaf, un véhicule électrique destiné au grand public.

L’offre de véhicules électriques d’occasion est également en hausse, dans un contexte de forte demande. La plateforme en ligne OLX a indiqué que les demandes de renseignements concernant les marques chinoises en France avaient plus que quadruplé en mai par rapport à la même période l’année dernière.

Carwow, la plateforme allemande de vente en ligne de véhicules neufs et d’occasion, a indiqué que l’intérêt pour les véhicules électriques – mesuré par les configurations et les demandes d’achat – s’est stabilisé entre 70 % et 75 %, contre environ 40 % en début d’année.

“Cette évolution est depuis longtemps passée d’un effet à court terme à une tendance durable,” a déclaré Philipp Sayler von Amende, directeur général de Carwow Allemagne.

Les véhicules électriques d’occasion sont également relativement bon marché. Les baisses de prix initiées par Tesla

TSLA.O en 2023 ont fortement réduit les valeurs de revente, même si les prix remontent désormais légèrement à mesure que la demande se renforce.

La plateforme danoise de vente de voitures d’occasion Bilbasen prévoit une hausse de 10 % des prix des véhicules électriques d’occasion cette année.

Pour l’instant, les véhicules électriques d’occasion restent moins chers que les modèles à moteur thermique comparables.

Au Royaume-Uni, les véhicules électriques âgés de deux à quatre ans se vendent à environ 33 % de leur prix d’origine, contre 52 % pour les voitures à carburant fossile, selon la société de services aux concessionnaires Cox Automotive.

Philip Nothard, directeur des analyses chez Cox, a déclaré que l’offre croissante de véhicules électriques neufs et d’occasion abordables devrait soutenir la demande, même si les prix des carburants venaient à baisser.

“Le marché devrait se stabiliser,” a-t-il déclaré. “Je doute fort que nous assistions à un ralentissement.”

Véhicules électriques

Valeurs associées

BMW
62,240 EUR XETRA -8,34%
FORD MOTOR
13,970 USD NYSE -3,22%
RENAULT
27,230 EUR Euronext Paris -2,12%
TESLA
396,3800 USD NASDAQ -2,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, lors de sa première conférence de presse. (Crédits: Federal Reserve)
    La Fed entame l'ère Warsh en laissant ses taux inchangés, prévoit une hausse en 2026
    information fournie par Reuters 18.06.2026 07:00 

    par Howard Schneider La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, laissé mercredi ses taux directeurs dans leur fourchette actuelle de 3,50% à 3,75% lors de la première réunion présidée par Kevin Warsh, tout en lançant un vaste programme de réformes concernant ... Lire la suite

  • Vingt-six départements sont placés en vigilance orange canicule en France ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    La canicule s'installe, les 40 degrés en ligne de mire
    information fournie par AFP 18.06.2026 06:45 

    La canicule s'installe jeudi sur une large partie de la France, de Paris au centre-est, avec des températures qui vont de plus en plus s'approcher des 40°C. Alors que l'été ne commence que dimanche, le deuxième épisode de chaleur cette année va encore s'intensifier. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.06.2026 06:28 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT ... Lire la suite

  • Le président cubain Miguel Diaz-Canel agite un drapeau national lors de célébrations, à La Havane, le 16 avril 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    Cuba: le Parti communiste approuve un train de réformes vers plus d'économie de marché
    information fournie par AFP 18.06.2026 05:02 

    La plus haute autorité du Parti communiste cubain (PCC) a approuvé mercredi un paquet de réformes vers plus d'économie de marché au moment où l'île, mise sous pression par Washington, traverse une très grave crise économique. "Le comité central du Parti approuve ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
77,87 -1,00%
CAC 40
8 430,79 -0,20%
SPACEX
191,82 -4,95%
Or
4 321,16 -1,32%
EUR/USD SPOT
1,15225 +0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank