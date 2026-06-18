La flambée des prix du carburant liée à la guerre en Iran fait à nouveau grimper les ventes de véhicules électriques en Europe, mais cette croissance pourrait ne pas durer

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* Les véhicules électriques ont représenté un quart des immatriculations du mois de mai dans la plupart des pays de l'UE

* Les constructeurs automobiles constatent un ralentissement des ventes de véhicules électriques à mesure que les prix des carburants baissent

* Des véhicules électriques neufs et d'occasion abordables pourraient relancer les ventes

par Nick Carey, Gilles Guillaume et Marie Mannes

La hausse des prix des carburants, alimentée par la guerre en Iran , stimule la demande de véhicules électriques neufs et d’occasion dans toute l’Europe, comme le montrent les données du secteur communiquées à Reuters, même si certains dirigeants préviennent que l’intérêt pourrait s’estomper si le prix de l’essence venait à baisser.

Les experts du secteur affirment que les améliorations apportées aux infrastructures de recharge et l’arrivée d’une vague de modèles plus abordables – notamment proposés par les constructeurs chinois – contribuent à démocratiser les véhicules électriques, soutenant ainsi la demande.

Les États-Unis et l’Iran ont convenu d’un cessez-le-feu prolongé, mais les perturbations du trafic maritime signifient que la circulation du pétrole dans le détroit d’Ormuz pourrait mettre des semaines à revenir à la normale, les prix du carburant devant probablement rester élevés pendant des mois.

Les données fournies à Reuters par le groupe de recherche New Automotive et l’association professionnelle E-Mobility Europe montrent que les immatriculations de véhicules électriques neufs ont augmenté de 34 % en glissement annuel en mai sur 17 marchés représentant plus de 90 % des ventes automobiles de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange.

Les modèles entièrement électriques représentaient près d’une immatriculation sur quatre sur ces marchés.

Le carnet de commandes de véhicules électriques de Renault a augmenté de 50 % dans certains pays depuis le début de la guerre en Iran fin février, a déclaré la semaine dernière à Reuters le directeur général François Provost, même s’il a prédit que la croissance “ralentirait” si les prix des carburants baissaient.

Jim Baumbick, directeur de Ford Europe, a déclaré que la guerre avait “renforcé l’intérêt des clients” pour les véhicules électriques, mais a mis en garde contre l’idée d’y voir un changement durable.

ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES NEUFS ET D'OCCASION

Ce conflit survient alors que les constructeurs automobiles lancent sur le marché européen des véhicules électriques moins chers, s’attaquant ainsi à l’un des principaux freins à leur adoption: des coûts d’acquisition plus élevés que ceux des voitures à moteur thermique.

Les constructeurs chinois étendent leur gamme au-delà des modèles de grande taille pour proposer des berlines compactes destinées au marché européen; BYD 002594.SZ a ainsi lancé sa Dolphin G à Berlin la semaine dernière.

“L’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques est clairement stimulé par l’arrivée sur le marché de voitures chinoises de très bonne qualité et à bas prix,” a déclaré Andy Palmer, ancien dirigeant de Nissan qui a lancé la Leaf, un véhicule électrique destiné au grand public.

L’offre de véhicules électriques d’occasion est également en hausse, dans un contexte de forte demande. La plateforme en ligne OLX a indiqué que les demandes de renseignements concernant les marques chinoises en France avaient plus que quadruplé en mai par rapport à la même période l’année dernière.

Carwow, la plateforme allemande de vente en ligne de véhicules neufs et d’occasion, a indiqué que l’intérêt pour les véhicules électriques – mesuré par les configurations et les demandes d’achat – s’est stabilisé entre 70 % et 75 %, contre environ 40 % en début d’année.

“Cette évolution est depuis longtemps passée d’un effet à court terme à une tendance durable,” a déclaré Philipp Sayler von Amende, directeur général de Carwow Allemagne.

Les véhicules électriques d’occasion sont également relativement bon marché. Les baisses de prix initiées par Tesla

TSLA.O en 2023 ont fortement réduit les valeurs de revente, même si les prix remontent désormais légèrement à mesure que la demande se renforce.

La plateforme danoise de vente de voitures d’occasion Bilbasen prévoit une hausse de 10 % des prix des véhicules électriques d’occasion cette année.

Pour l’instant, les véhicules électriques d’occasion restent moins chers que les modèles à moteur thermique comparables.

Au Royaume-Uni, les véhicules électriques âgés de deux à quatre ans se vendent à environ 33 % de leur prix d’origine, contre 52 % pour les voitures à carburant fossile, selon la société de services aux concessionnaires Cox Automotive.

Philip Nothard, directeur des analyses chez Cox, a déclaré que l’offre croissante de véhicules électriques neufs et d’occasion abordables devrait soutenir la demande, même si les prix des carburants venaient à baisser.

“Le marché devrait se stabiliser,” a-t-il déclaré. “Je doute fort que nous assistions à un ralentissement.”