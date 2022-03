La flambée des cours du pétrole met la roupie indienne sous pression

(AOF) - La roupie indienne a touché un plus bas historique ce lundi, à 77,14 roupies pour 1 dollar. La devise indienne est sous pression en raison de la nette hausse des cours de l’or noir (+4,4% pour le baril de Brent en fin d’après-midi et +3,2% pour le WTI). L’Inde est en effet particulièrement dépendante de ses importations de pétrole. Une montée des cours, qui évoluent déjà à des niveaux très élevés, ne manquera pas d’impacter la croissance économique du pays et de dégrader les finances du pays.