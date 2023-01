La fintech française affiche un montant record de fonds propres en 2022

(AOF) - France FinTech, l’association professionnelle des fintech, assurtech et regtech françaises, a publié le bilan annuel de son écosystème. L’année 2022 s’inscrit dans le mouvement de développement très soutenu que connaissent les fintech françaises depuis plusieurs années. Comptant moins de 100 fintech en 2015, la France en répertorie près de dix fois plus aujourd’hui. Celles-ci couvrent tous les compartiments de la finance innovante : services bancaires et d’assurance, gestion d’actifs, paiements, crypto-actifs, regtech, services aux entreprises, etc.

Ces acteurs, quoi qu'encore jeunes, ont déjà créé près de 40 000 emplois et ont significativement amorcé leur internationalisation (une fintech sur quatre est déjà présente à l'international). Ils ont fortement développé leurs ventes (un tiers réalise plus d'un million de chiffre d'affaires) et leur rentabilité (27% se déclarent déjà rentables), alors même qu'une proportion élevée se situe toujours dans une phase d'amorçage.

La France dispose dans ce domaine de nombreux champions d'envergure européenne voire mondiale. Elle se classe première de l'Union européenne, en termes tant de montants levés, que de nombre de licornes (10 dont 4 nouvelles en 2022 : Qonto, Payfit, Spendesk et Younited – notre premier centaure). En première position du Next40 et à la seconde place du FT120, la fintech se situe à la pointe de la tech française.

Les entrepreneurs ont levé, cette année encore, un montant record de fonds propres : 2,9 milliards d'euros pour 146 transactions (soit un ticket moyen de 20 millions d'euros). Ce montant, qui ne prend pas en compte la dette, représente près de 30% de plus que celui de 2021.

Le développement a concerné l'ensemble des verticales avec un accent particulier sur certaines d'entre elles. Ainsi, les compartiments les plus dynamiques cette année ont été : l'assurtech, les services bancaires, les services opérationnels et les activités de financement .

En outre, la croissance a été marquée par de solutions innovantes concernant : les critères ESG (mesure empreinte carbone, solutions d'investissement responsable, etc.) ; la cybersécurité, qui répond à la montée des risques, notamment chez les TPE-PME ; l'immobilier/proptech (investissement, gestion locative, garantie de loyers impayés, crédits immobiliers, etc.) ; l'épargne “nouvelle génération” (offres orientées “impact”, crypto-actifs, ou accessibles à partir de montants réduits) ; et la finance embarquée dite " embedded finance” (services et financements associés notamment au e-commerce, commerce de proximité, BNPL – Buy Now, Pay Later -, offres packagées).