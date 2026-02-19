 Aller au contenu principal
La fintech Clear Street retire sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 21:11

Clear Street, courtier de Wall Street, a retiré sa déclaration d'enregistrement en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé la société jeudi, alors que les sentiments baissiers accrus sur les valeurs financières et logicielles s'étendent désormais au marché des nouvelles introductions en bourse.

La semaine dernière, Clear Street avait retardé son projet d'introduction en bourse, invoquant les "conditions du marché". Cette décision faisait suite à une réduction massive de son objectif de levée de fonds.

Les craintes de perturbation liées aux premières offres d'IA ont alimenté la chute des marchés, les actions des sociétés de courtage de Wall Street ayant été touchées la semaine dernière après une chute des valeurs logicielles et informatiques au début du mois.

