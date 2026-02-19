Aucun résultat pour cette recherche.
En pleine escalade militaire avec l'Iran, Donald Trump a réuni jeudi pour la première fois son "Conseil de paix", devant lequel plusieurs pays ont annoncé leurs contributions en argent et hommes pour la reconstruction de Gaza. L'Iran doit conclure un accord "pertinent" ... Lire la suite
Le chef de la Nasa dénonce les défaillances de Boeing et de l'agence dans l'échec de la mission des astronautes du Starliner
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a dénoncé jeudi Boeing et la direction de ... Lire la suite
En plus d'être d'excellents compagnons de vie, les chats pourraient nous aider à mieux comprendre et peut-être même mieux soigner certains de nos cancers, dont celui du sein, avance jeudi un groupe de chercheurs internationaux. Dans une étude publiée dans la revue ... Lire la suite
Le président français Emmanuel Macron a maintenu jeudi sa position en faveur du développement d'un modèle d'avion de combat unique dans le cadre du projet SCAF, en grande difficulté, alors que l'Allemagne a évoqué son retrait et Airbus s'est dit prêt à une solution ... Lire la suite
