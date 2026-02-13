La fintech Clear Street reporte son introduction en bourse aux États-Unis, selon Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
L'aide humanitaire promise par le Mexique est arrivée jeudi à Cuba au moment où le pays traverse une très grave crise énergétique sous la pression des Etats-Unis, tandis que la Russie et le Chili ont également annoncé vouloir aider l'île communiste. Deux navires ...
Lire la suite
par Sinéad Carew et Twesha Dikshit La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, le Nasdaq cédant 2%, alors que les investisseurs ont continué de se détourner des valeurs technologiques sur fond de préoccupation accrue à propos des perturbations que pourrait ...
Lire la suite
Les habitants de Tumbler Ridge respectent jeudi une journée de deuil, deux jours après la tuerie qui a fait huit morts, principalement des enfants, dans cette petite ville de l'ouest du Canada, où le Premier ministre Mark Carney est attendu vendredi. Peu habitué ...
Lire la suite
La Bourse de New York a clôturé en net recul jeudi, attendant avec appréhension de nouveaux chiffres d'inflation aux Etats-Unis tout en continuant de délaisser le secteur technologique. Le Dow Jones a perdu 1,34%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique ...
Lire la suite
