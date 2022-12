La fintech Atlantic Money débarque en France

" Les transferts d'argent s'effectuent dans un cadre réglementé, de façon totalement sécurisée et transparente, via le site internet ou l'application mobile d'Atlantic Money " se prévaut la fintech, qui est réglementée par la FCA, le régulateur bancaire britannique.

Atlantic Money permet à ses utilisateurs de transférer de l'argent en euros depuis la France, vers 8 devises : livre sterling, dollars, dollar australien, dollar canadien, couronne suédoise, couronne norvégienne, couronne danoise et zloty polonais. De nouvelles devises viendront compléter l'offre au fur et à mesure des mois à venir.

Les deux cofondateurs sont deux anciens dirigeants de Robinhood. Atlantic Money est capitalisée grâce aux investissements de Vladimir Tenev et Baju Bhatt - les deux fondateurs de Robinhood - suivis par neuf fonds de Venture Capital.

" Nos concurrents chargent des majorations significatives sur les taux de change de référence, en plus de commissions variables qui augmentent souvent proportionnellement au montant transféré. Des pratiques coûteuses devenues obsolètes depuis que nous avons créé Atlantic Money. " explique Patrick Cavanagh, l'un des deux cofondateurs.

(AOF) - Atlantic Money a annoncé son arrivée en France. Lancé en Angleterre au mois de juin 2022, puis en Belgique, Allemagne, Autriche, Irlande, Espagne et Italie, la fintech se démarque des autres acteurs du paiement en étant le seul à ne pas surcharger le taux de change des virements vers des devises étrangères effectués par ses clients. Atlantic Money pratique une politique tarifaire forfaitaire de 3 euros quel que soit le montant transféré sous 24h, sans dépasser un million d’euros. Une fonctionnalité permet des virements instantanés moyennant un supplément de 0,05%.

