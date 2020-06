Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Finlande rouvre ses frontières avec les voisins, sauf la Suède Reuters • 11/06/2020 à 17:10









HELSINKI, 11 juin (Reuters) - Suivant l'exemple de la Norvège et du Danemark, la Finlande a décidé jeudi d'autoriser l'entrée sur son territoire de tous les ressortissants des pays nordiques et baltes à l'exception de la Suède, seul pays de la région à ne pas avoir pratiqué de confinement strict face à la pandémie de coronavirus. Les voyages seront autorisés à partir du 15 juin entre la Finlande et le Danemark, l'Islande, la Norvège, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, a précisé la ministre de l'Intérieur, Maria Ohisalo. Les restrictions seront maintenues à la frontière orientale avec la Russie, et à la frontière occidentale avec la Suède. "Malheureusement, la situation épidémiologique en Suède ne nous permet pas de lever encore les restrictions", a expliqué à la presse la ministre de l'Intérieur. Cette décision a suscité l'"indignation" du gouvernement de Stockholm, qui souligne que les pays nordiques sont l'une des régions les plus interconnectées au monde et représenteraient ensemble, si l'on mettait bout à bout leurs PIB, la 11e économie mondiale. "Cette situation provoque l'indignation, pas seulement dans les zones frontalières. La Suède n'a pas fermé ses frontières avec les pays nordiques", a déclaré une porte-parole du ministre de l'Intérieur Mikael Damberg. La Suède a adopté moins de restrictions que ses voisins face au coronavirus et affiche un taux de contamination et de mortalité par habitant plus élevé. (Anne Kauranen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

