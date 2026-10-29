La Finlande ouvre une enquête pénale sur des soupçons de dommages environnementaux sur le site du centre de données de Google

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(Fournit des informations complémentaires sur le projet et les projets de centres de données de la Finlande aux paragraphes 9 à 12)

* La police mène une enquête sur le site de Tuike Finland, une filiale de Google

* La police fait état de lacunes potentielles en matière de drainage et de gestion de l'eau

* L'autorité de régulation a ordonné l'arrêt du déboisement en octobre

* Google a déclaré qu’il estimait disposer de toutes les autorisations nécessaires

* Le gouvernement soutient la construction de centres de données

par Essi Lehto et Elviira Luoma

La police finlandaise a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête pénale sur des violations présumées de la législation environnementale sur le chantier d'un futur centre de données Google dans le nord de la Finlande.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan annoncé le mois dernier par Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet) visant à investir 15 milliards de dollars dans des infrastructures d'intelligence artificielle en Finlande, ce que la société américaine a qualifié de "plus gros investissement en Europe".

Les autorités ont indiqué que Tuike Finland, une filiale d'Alphabet, Google, avait procédé au déboisement et au drainage d’un site prévu près de la ville de Muhos avant que les études d’impact environnemental requises par la législation finlandaise n’aient été menées à bien.

ENQUÊTE POLICIÈRE SUR LE DRAINAGE ET LA GESTION DE L'EAU

"D’après les informations préliminaires, des ambiguïtés et des lacunes ont été constatées dans le drainage et la gestion de l’eau sur le chantier du projet de centre de données de Tuike Finland Oy", a déclaré la police dans un communiqué.

"L’enquête pénale examinera, entre autres, les circonstances liées à ces problèmes", a-t-elle ajouté.

Le 6 octobre, l’Agence finlandaise de surveillance, chargée de contrôler les autorisations et les évaluations environnementales, a ordonné à Google de suspendre les travaux préparatoires ayant un impact sur l’environnement à Muhos ainsi que sur un autre site.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail. Reuters n’a pas pu joindre Tuike dans l’immédiat.

Google avait précédemment déclaré avoir entamé les travaux préparatoires en se fondant sur sa compréhension des autorisations requises par la législation applicable.

L'APPEL DE LA FINLANDE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE DONNÉES

Le climat frais de la Finlande, son électricité à faible empreinte carbone et le soutien du gouvernement aux projets d’IA ont contribué à faire du pays l’une des principales destinations européennes pour les investissements dans les centres de données ces dernières années.

La Finlande, dont la superficie est comparable à celle de l’Allemagne mais qui compte moins de 6 millions d’habitants, a connu une opposition moins virulente à la construction de centres de données que d’autres pays, notamment aux États-Unis.

Google a indiqué que les investissements prévus en Finlande comprennent des centres de données, des améliorations du réseau électrique ainsi que des projets liés aux énergies propres et aux batteries, destinés à alimenter des services tels que Gemini, Search, Maps et YouTube.

Soutenant le projet de Google, le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a déclaré le mois dernier que cet accord donnerait un coup de fouet à l’économie, minimisant les craintes selon lesquelles il absorberait l’énergie et ferait grimper les prix de l’électricité.