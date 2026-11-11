La Finlande autorise la technologie d'aide à la conduite de Tesla après des modifications

La Finlande a accordé mercredi une autorisation provisoire au système de conduite assistée de Tesla TSLA.O (TAD) après que le constructeur américain a apporté des modifications à cette technologie, permettant ainsi son utilisation sur les routes finlandaises avant un vote à l’échelle de l’UE.
Près d’une douzaine de pays, dont la Slovaquie et la Belgique , ont accordé des autorisations provisoires pour cette technologie, qui permet aux véhicules de tourner, d’accélérer et de freiner automatiquement sous la supervision du conducteur.
Cependant, Tesla n’a pas encore obtenu le soutien d’aucun des plus grands États membres de l’UE, dont l’appui devrait s’avérer crucial pour obtenir l’autorisation dans l’ensemble de l’Union .
Cette technologie nécessite le soutien d’une majorité qualifiée d’États membres de l’UE. Un rejet au niveau européen invaliderait les autorisations nationales déjà accordées.
L’autorité finlandaise des transports, Traficom, a déclaré avoir approuvé le système après que Tesla l'a rebaptisé en abandonnant l'appellation « Full Self-Driving » et ait renforcé les paramètres de contrôle de la vitesse qui, selon les critiques , encourageaient les excès de vitesse.
L’autorité de régulation a souligné que sa décision n’engageait pas la Finlande à soutenir cette technologie lors du vote à l’échelle de l’UE, prévu cet hiver. Elle a toutefois précisé qu’elle souhaitait que les conducteurs acquièrent de l’expérience avec le système avant que les conditions de conduite ne se détériorent.
“Nous avons voulu prendre un peu d’avance pour permettre aux conducteurs d’utiliser le système sur nos routes avant l’arrivée des conditions hivernales vraiment difficiles”, a déclaré à Reuters Jukka Juhola, de Traficom.
La prochaine réunion au cours de laquelle un vote de l’UE pourrait avoir lieu est prévue en décembre.
La Finlande, qui compte entre 8.000 et 9.000 Tesla compatibles avec le TAD, avait laissé entendre en juin qu’elle pourrait approuver cette technologie avant même qu’une décision ne soit prise au niveau européen.
“Cela représente environ 0,3% de l’ensemble du parc automobile circulant en Finlande; c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous estimons pouvoir aller de l’avant avec cette décision dès maintenant, car le nombre de véhicules concernés est assez faible”, a expliqué M. Juhola.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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