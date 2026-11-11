La Finlande approuve le système d'aide à la conduite de Tesla

Le système d'aide à la conduite de Tesla TSLA.O est désormais autorisé sur les routes finlandaises, a annoncé mercredi l'autorité finlandaise des transports, Traficom .

Cette décision signifie que Tesla peut immédiatement commencer à proposer ce système à ses clients en Finlande et qu’il peut désormais être utilisé sur les routes finlandaises, a précisé l’agence dans un communiqué

La Finlande avait indiqué en juin qu’elle pourrait approuver le système avant même qu’une décision à l’échelle de l’Union européenne, toujours en suspens, ne soit prise

En avril, les Pays-Bas sont devenus le premier pays européen à accorder une autorisation provisoire à ce système , ce qui constitue une première étape vers un éventuel déploiement à l'échelle de l'UE s'il est soutenu par une majorité qualifiée d'États membres

L’Estonie, la Croatie et la Belgique font partie des pays qui ont depuis autorisé cette technologie, qui permet aux voitures de se conduire seules sous surveillance , bien que certaines autorités de régulation aient émis des réserves à ce sujet