La Finlande approuve le système d'aide à la conduite de Tesla

Le système d'aide à la conduite de Tesla TSLA.O est désormais autorisé sur les routes finlandaises, a annoncé mercredi l'autorité finlandaise des transports, Traficom .
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Cette décision signifie que Tesla peut immédiatement commencer à proposer ce système à ses clients en Finlande et qu’il peut désormais être utilisé sur les routes finlandaises, a précisé l’agence dans un communiqué
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La Finlande avait indiqué en juin qu’elle pourrait approuver le système avant même qu’une décision à l’échelle de l’Union européenne, toujours en suspens, ne soit prise
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En avril, les Pays-Bas sont devenus le premier pays européen à accorder une autorisation provisoire à ce système , ce qui constitue une première étape vers un éventuel déploiement à l'échelle de l'UE s'il est soutenu par une majorité qualifiée d'États membres
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L’Estonie, la Croatie et la Belgique font partie des pays qui ont depuis autorisé cette technologie, qui permet aux voitures de se conduire seules sous surveillance , bien que certaines autorités de régulation aient émis des réserves à ce sujet
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"Traficom a reconnu l’homologation provisoire accordée par les autorités néerlandaises, autorisant ainsi l’utilisation du système de conduite assistée de Tesla en tant que système d’aide à la conduite en Finlande", a déclaré l’agence
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