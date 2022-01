La Financière de l’Echiquier renforce son équipe de Gestion Privée

(AOF) - La Financière de l’Echiquier (LFDE) a annoncé la nomination de Thibault Cassagne au poste d’Ingénieur Patrimonial Senior, effective le 1er janvier 2022. Cette création de poste, qui structurera l’expertise fiscale et juridique de l’accompagnement des clients, s’inscrit dans le cadre du développement de la Gestion Privée, l’une des priorités de l’année 2022 pour LFDE. Diplômé de l'Université Paris Dauphine d'un Master 2 en Droit du Patrimoine professionnel, Thibault Cassagne obtient le premier prix du Grand prix de l'ingénierie du concours de l'Agefi en 2013. Il intègre LFDE en janvier 2022 en qualité d'Ingénieur Patrimonial Senior. En parallèle, Thibault Cassagne est chargé d'enseignement en à la KEDGE Business School ainsi qu'en Master Ingénierie Patrimoniale à l'Université de Caen Basse-Normandie.

