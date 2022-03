La Financière de l’Echiquier renforce son équipe de gestion actions internationales

(AOF) - La Financière de l'Echiquier a annoncé la nomination de Nina Lagron, CFA, effective depuis le 21 février, au poste de Gérante Actions Internationales. Elle rejoint David Ross, CFA, et Louis Bersin aux commandes d'Echiquier World Equities Growth. Lancé en 2010, ce fonds de fortes convictions investit dans des actions internationales de croissance ayant une position de leadership affirmé.

Nina Lagron bénéficie de plus de 20 années d'expertise des marchés internationaux. En 2017, Nina intègre La Française AM à la tête de quatre fonds à impact avant de devenir Head of Large Cap Equities. Elle était membre du COMEX.