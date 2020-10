La Financière de l'Echiquier renforce son dispositif commercial en Allemagne et en Autriche

(AOF) - La Financière de l'Echiquier (LFDE) a annoncé la nomination de Jan Ostermann en qualité de Sales Director pour l'Allemagne et l'Autriche, sous la responsabilité de John Korter, Country Manager. Jan Ostermann, qui a pris ses fonctions le 1er octobre 2020, est plus particulièrement en charge de l'Allemagne de l'ouest et du nord.

Ce renforcement du dispositif commercial du gestionnaire d'actifs s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'accélération du développement international menée par Bettina Ducat, Directrice générale de LFDE.

LFDE commercialise en Allemagne une gamme de fonds actions, crédit et multi-actifs auprès de la distribution et de clients Institutionnels depuis 2007, et a étendu sa couverture au marché autrichien en 2015.