La Financière de l'Échiquier obtient le label ISR pour 4 fonds supplémentaires

(AOF) - La Financière de l'Échiquier (LFDE) franchit une étape supplémentaire en matière d'engagement ISR en obtenant le label ISR français pour 4 de ses fonds, portant ainsi son offre labellisée ISR à 6 fonds représentant près de 30% des encours sous gestion. Les 4 fonds labellisés pour la première fois sont Echiquier Agenor Mid Cap Europe, Echiquier Agenor Euro Mid Cap, Echiquier Alpha Major et Echiquier Crédit Europe. Le label d'Etat a également été renouvelé pour trois ans pour 2 autres fonds LFDE, à savoir Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact Europe.

