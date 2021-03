La Financière de l'Echiquier nomme Gonzalo Azcoitia, Patron Pays pour l'Espagne et le Portugal

(AOF) - La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce l'arrivée de Gonzalo Azcoitia, nommé Patron Pays pour l'Espagne et le Portugal. Epaulé par Mathias Blandin, Directeur du développement commercial pour la péninsule ibérique, et sous la responsabilité de Bettina Ducat, Directrice Générale, il a pour mission de piloter un plan stratégique visant à accélérer le développement des encours de LFDE dans la zone, à renforcer le rayonnement et la visibilité de la marque tout particulièrement auprès de la clientèle des réseaux bancaires et banques privées.

Diplômé en économie de l'Université Complutense de Madrid, Gonzalo Azcoitia bénéficie d'une expertise de plus de 25 ans de la gestion d'actifs. En 2014, il rejoint Jupiter Asset Management pour prendre en charge le développement des investisseurs professionnels et institutionnels, avant d'être nommé Country Head de la zone Espagne, Portugal, Andorre (1,8 milliard d'euros d'encours sous gestion en janvier 2021). Il est également depuis 2008 coach professionnel auprès de nombreuses entreprises.

LFDE, qui a ouvert un bureau à Madrid en janvier 2019, commercialise une gamme essentiellement actions et multi actifs en Espagne et au Portugal, ainsi qu'en Amérique latine.