La Financière de l'Echiquier lance son premier fonds à impact solidaire 10/12/2021



(AOF) - La Financière de l’Echiquier (LFDE) va lancer son premier fonds à impact solidaire, Echiquier Impact et Solidaire. Il s'agit du troisième fonds à impact de la société de gestion. Ce fonds, géré par Adrien Bommelaer et Luc Olivier, adosse, sur ses deux poches, sa stratégie d’investissement aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. La poche cotée (minimum 90% du fonds) est une réplique de la stratégie d’Echiquier Positive Impact Europe.



Il valorise les impacts en identifiant des sociétés contribuant pour plus de 20% de leur chiffre d'affaires à 9 des 17 ODD, associés à des enjeux sur lesquels les entreprises peuvent agir. Il privilégie également les entreprises les plus engagées sur les plans environnemental, social et de gouvernance (ESG).



La poche non cotée du fonds (maximum 10%) sera investie dans le fonds Finance et Solidarité d'Amundi Asset Management qui sélectionne des entreprises sociales et solidaires contribuant à la transition sociale et environnementale. Le fonds Finance et Solidarité est impliqué dans la gouvernance des entreprises investies, à l'image de l'engagement réalisé auprès des entreprises du portefeuille d'Echiquier Positive Impact Europe.



Echiquier Impact et Solidaire a obtenu le label Finansol dédié à la finance solidaire en octobre 2021 et est candidat au label ISR de l'Etat français.