La Financière de l'Echiquier lance NOVI Coté 2020

(AOF) - Dans le cadre de l'initiative Assureurs - CDC pour contribuer à la reprise de l'économie post crise sanitaire, La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce le lancement de NOVI Coté 2020 et lève 72 millions d'euros. Après NOVI 1 lancé en 2015 pour lequel le gestionnaire d'actifs gérait la poche cotée, LFDE témoigne à nouveau de sa volonté de répondre à des enjeux collectifs en concevant ce fonds qui repose sur son expertise historique de sélection de petites et moyennes valeurs.

L'univers d'investissement de NOVI Coté 2020 est centré sur des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros, - avec maximum 25% d'entre elles dont la capitalisation est comprise entre 1 et 2 milliards d'euros - et dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 2 000 millions d'euros.

L'expertise ISR de LFDE se traduit dans ce fonds par des exclusions sectorielles renforcées et une approche extra-financière enrichie, notamment dans sa dimension sociale.