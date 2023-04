La Financière de l’Echiquier lance Echiquier Go Local

(AOF) - La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce le lancement d’Echiquier Go Local. Il s'agit de la première stratégie actions internationales axée sur la résilience et les besoins d’autonomie de secteurs stratégiques. " Dans le contexte actuel de convergence des crises, la fragmentation des chaînes d’approvisionnement – par lesquelles transitent 80% des échanges mondiaux – et la forte concentration des sites de production ont révélé des dépendances et des vulnérabilités stratégiques qui font émerger un impératif d’autonomie ", explique le gestionnaire d'actifs.

" Cette quête de résilience et de souveraineté passe par la relocalisation de biens, de sites de production et de savoir-faire stratégiques afin de réduire la dépendance industrielle qui peut toucher certaines filières ".

Face à cette nouvelle donne, de nouveaux business models et des écosystèmes locaux émergent, une dynamique favorisée notamment par des mutations technologiques et des plans massifs de soutien public en faveur de filières stratégiques.

Echiquier Go Local privilégie trois axes stratégiques (la technologie et l'industrie, la santé et l'alimentation) et se focalise sur des entreprises internationales, souvent au fort ancrage régional, bénéficiant d'infrastructures locales et d'une proximité fonctionnelle leur procurant des avantages concurrentiels.

Le portefeuille concentré d'une quarantaine de valeurs adopte une approche flexible ouverte aux opportunités stratégiques, l'énergie par exemple, et présente un profil sectoriellement diversifié, constitué de valeurs de croissance comme de valeurs cycliques ou défensives.

Cette nouvelle stratégie actions est gérée par Nina Lagron, CFA.

Comme l'ensemble de la gamme actions de LFDE, il s'inscrit dans une démarche ESG comprenant des exclusions sectorielles et normatives, une évaluation extra-financière selon la méthodologie d'analyse ESG propriétaire de LFDE et un engagement auprès des entreprises.