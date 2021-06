La Financière de l'Echiquier : Aurélien Jacquot nommé Analyste Crédit Senior

Diplômé du Magistère Banque Finance Assurance (BFA) de l'Université Paris Dauphine, Aurélien Jacquot, CFA, rejoint, en 2013, le Graduate Program de l'agence de notation Fitch Ratings en tant qu'analyste au sein de l'équipe Leverage Finance, basé à Londres, du département Corporate. Il se forge ensuite une expertise dans l'analyse du secteur automobile en rejoignant l'équipe dédiée aux secteurs industriels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, d'abord à Londres puis à Paris.

(AOF) - La Financière de l'Echiquier (LFDE) a annoncé la nomination d'Aurélien Jacquot, CFA, au poste d'Analyste Crédit Senior, dans l'équipe de gestion crédit dirigée par Uriel Saragusti, Gérant. Ce recrutement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de LFDE et notamment du renforcement de son équipe de gestion qui compte 36 experts.

