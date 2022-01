La Financière de l’Echiquier a collecté 920 millions d'euros en 2021

(AOF) - La Financière de l’Echiquier (LFDE) a enregistré une collecte nette de 920 millions d’euros en 2021, après une collecte nette record de 1,7 milliard d’euros en 2020. Les encours sous gestion s’élèvent désormais à 14,5 milliards d’euros à fin décembre 2021, contre 12,2 milliards un an auparavant. La croissance annuelle moyenne de LFDE atteint ainsi 19% au cours des 3 dernières années.

Fin 2021, les stratégies ISR et Impact représentent 7,7 milliards d'euros d'encours. L'accélération de l'ISR s'est notamment poursuivie, avec 14 fonds qui bénéficient désormais de labels français ou étrangers et une gamme de fonds à impact enrichie d'un troisième fonds

Les stratégies small et mid caps représentent 5,6 milliards et les stratégies globales et thématiques 2,6 milliards.

" En 2021, LFDE confirme également son ancrage auprès des clients institutionnels, en signant de nouveau une année record auprès de ce segment de clientèle, portant les encours sous gestion à près de 6 milliards d'euros " a enfin souligné le gestionnaire d'actifs.